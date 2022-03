Premium Het beste van De Telegraaf

Topman krijgt tonnen mee ondanks uitspattingen met strippers

Door Bernard Vogelsang Kopieer naar clipboard

Amsterdam - Beschuldigingen van verboden privéhandeltjes, antisemitische uitbarstingen en uitspattingen met strippers en prostituees. Voor Van Caem Klerks Group (VCKG) waren die in 2020 reden om zijn ceo op straat te zetten. Toch vindt het gerechtshof in Amsterdam nu dat het handelshuis de topman niet op staande voet had mogen ontslaan. Het resultaat: hij krijgt ruim €330.000 mee.