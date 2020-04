Bijna 4 miljoen Amerikanen vragen WW aan

Daarmee komt het totaal uit op ongeveer 30 miljoen werkloosheidsaanvragen sinds het uitbreken van de crisis. Analisten hadden gemiddeld gerekend op 3,5 miljoen nieuwe werklozen in de afgelopen week. De 3,8 miljoen aanvragen waren er wel minder dan de 4,4 miljoen van een week eerder.

De werkloosheid in de VS stond in februari op slechts 3,5%. Maar met de miljoenen Amerikanen die werkloos zijn geworden, is dat inmiddels opgelopen naar ruim 15%.

De verspreiding van het coronavirus zorgt er ook in de VS voor dat veel winkels, restaurants en cafés dicht zijn. Daar zijn dan ook veel banen verloren gegaan, evenals in de reissector.