Beroep op zzp’ers: vraag niet allemaal tegelijk noodhulp aan

De 50-jarige textielvormgeefster Jolanda Wijngaards zit nog niet in acute geldnood. Ⓒ EIGEN FOTO

Amsterdam - Voor zzp’ers die in acute geldnood zitten zijn het verwarrende tijden. Terwijl in de ene gemeente het noodloket voor inkomensondersteuning vorige week al open was, worden zzp’ers in andere gemeenten onverrichter zake naar huis gestuurd.