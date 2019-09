Column: het echte vuurwerk na ECB-zet moet nog komen

De financiële wereld gaat Draghi nog missen als hij op 31 oktober opstapt. Binnen de grenzen van zijn functie, slaagde hij er redelijk goed in om de economie in de eurozone op de been te houden en om de markten voor te bereiden op zijn soms extreme maatregelen. Gistermiddag zorgde hij vlak voor zijn vertrek nog éénmaal voor vuurwerk. Hij duwde het officiële renteniveau nog wat verder in de min, van -0,4% naar -0,5%. Bovendien gaat de bank elke maand voor €20 miljard staatsobligaties opkopen.

Gigantisch inflatieverschil

Volgens Draghi gaat de ECB net zolang door met het opkoopprogramma totdat de inflatie in de buurt komt van het streefniveau van bijna 2%. Daarmee maait hij het gras weg voor de voeten van zijn opvolger Christine Lagarde. Het gaat waarschijnlijk nog jarenlang duren voordat die doelstelling in beeld komt. De inflatieverwachting voor het lopende jaar werd namelijk teruggeschroefd van 1,3% naar 1,2%. De bijstelling voor 2020 is helemaal pijnlijk: van 1,4% naar 1,0%. Vooral in Zuid-Europese landen is de inflatie heel erg laag. In Italië, Spanje en Portugal kwam de inflatie in juli uit op of zelfs onder 0,5%. Hier in Nederland was dat 2,5%.

Kom maar door met die belastingverlaging

Het is voor de ECB onmogelijk om de inflatie overal op één niveau te krijgen. Daarvoor zijn de verschillen tussen de Europese landen simpelweg te groot. Lagarde heeft al gezegd dat landen met een lage staatsschuld fiscale maatregelen moeten nemen om de economie een impuls te geven, in plaats van op de economische rem te trappen door strak de Europese begrotingsregels te volgen. De komende jaren gaat duidelijk worden of het Lagarde lukt om Duitsland, Nederland en andere Noord-Europese landen in beweging te krijgen.

Amerika is aan zet

Tijdens de toespraak van Draghi viel de euro met bijna 1% terug ten opzichte van de dollar tot het laagste niveau sinds begin 2017. Meteen daarna veerde de munt echter weer op. Financiële partijen rekenden blijkbaar op nog groter vuurwerk bij het afscheid van Draghi. De kans is groot dat de euro de komende tijd meer terrein gaat winnen.

Het is namelijk nog maar afwachten of Lagarde kort na haar aantreden de trukendoos durft open te trekken. Aan de overkant van de oceaan staat Federal Reserve-voorzitter Jerome Powell onder grote druk van president Donald Trump om de rente verder te verlagen. En bij een rente van 2,25% kan dat in grotere stappen dan de 10 basispunten van Draghi. Het echte vuurwerk moet dus nog komen.

