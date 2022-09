Rabo geeft klanten inzicht in energieverbruik

Als een klant toestemming geeft, maakt de app verbinding met de slimme meter in iemands woning en geeft zo niet alleen aan wat een huishouden verbruikt, maar ook waar het aan verbruikt wordt. Directeur Wonen Rabobank, Huib de Mulder: „Door de onstuimige energiemarkt hebben meer mensen behoefte aan inzicht in hun eigen energieverbruik. Aanhoudende verhogingen in de energieprijzen zorgen voor onrust. Energie Inzicht kan daarbij helpen.”

Alleen met slimme meter

Het inzicht is onafhankelijk van de energieleverancier en laat niet alleen zien hoeveel energie een huishouden verbruikt, maar ook waaraan het verbruikt wordt. Je hoeft hier geen aparte apparaten voor aan te schaffen, een slimme meter is voldoende. Rabobank benadrukt dat de nieuwe dienst vrijblijvend is.

Rabobank heeft de functionaliteit ontwikkeld samen met Net2Grid. Net2Grid zorgt voor de koppeling met het netwerk van de netbeheerders en levert de technologie om de meterstanden te vertalen naar gecategoriseerde energie-inzichten.