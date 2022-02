Premium Het beste van De Telegraaf

Analyse - Nederlanders in ongewisse over aanslag op portemonnee Voor kabinet komt prijsstijging heel onhandig uit

Door Martin Visser Kopieer naar clipboard

Aan de pomp is het te merken, bij de maandelijkse afschrijving van de energiekosten, aan de kassa in de supermarkt... De prijzen schieten omhoog. Maand na maand wordt er weer een nieuw record geboekt. In januari lagen de gemiddelde consumentenprijzen 7,6 procent hoger dan een jaar geleden.