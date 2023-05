Iconisch James Bond-automerk Aston Martin wordt nog meer Chinees

Geely heeft 234 miljoen Britse pond (€269 miljoen) in Aston Martin gestoken, waarvoor het 48 miljoen aandelen kreeg uit het Stroll-consortium van ceo Lawrence Stroll en 28 miljoen nieuwe aandelen.

Sinds Geely vorig jaar september aandeelhouder werd, heeft de Chinese autofabrikant al gezegd een groter deel van Aston Martin te willen bezitten. Het concern heeft in het verleden verschillende pogingen ondernomen om de Britse sportwagenfabrikant te kopen.

Lotus en Polestar

Geely ziet veel synergievoordelen met de automerken Lotus en Polestar, die het al in portefeuille heeft. Aston Martin-baas Lawrence Stroll stelt dat met aandeelhouder Geely aan boord het Britse automerk eindelijk toegang krijgt tot de Chinese markt, waar de autoproducent nu maar moeizaam voet aan de grond krijgt. „Ze bieden ons een diepgaand inzicht in de belangrijkste strategische groeimarkt die China vertegenwoordigt, evenals de mogelijkheid om toegang te krijgen tot hun technologieën en onderdelen”, stelt hij.

In ruil voor een plek in de bedrijfstop heeft Geely beloofd in ieder geval tot augustus 2024 het belang in Aston Martin niet verder dan 22% uit te breiden. Daarmee is Geely de op twee na grootste aandeelhouder in de Britse sportautobouwer. Stroll blijft de grootste, gevolgd door het Saoedische Public Investment Fund, dat vorig jaar in Aston Martin stapte toen Stroll op zoek was naar vers geld.

Kwetsbaar

Analisten waarschuwden eerder al dat Aston Martin vanwege zijn beperkte schaal uiterst kwetsbaar is. Door beleggers is de komst van Geely en de mogelijkheden die de Chinese participant biedt dan ook met gejuich ontvangen. Sinds maandag duidelijk werd dat Geely mogelijk meer zou investeren, is het aandeel Aston Martin met zo’n 30% gestegen. Nadat donderdag de exacte investering bekend werd, is de beurswaarde ruim 16% omhoog geschoten.

Geely timmert behoorlijk aan de weg in Europa. Zo zijn de Chinezen al eigenaren van de andere Britse sportwagenfabrikant Lotus. Daarnaast is het concern eigenaar van Volvo en brengt Geely in een joint venture met Volvo het elektrische automerk Polestar op de markt. Voor de Europese markt produceert Geely verder de stekkerauto Zeekr en hebben de Chinezen een belang van bijna 10% in Mercedes-Benz.