'Kosten bij ING nog te hoog'

Over de gehele linie gingen de kosten bijna 5 procent omhoog. Verder vielen de nettorentebaten tegen. De bank heeft nog altijd te maken met een ongunstig renteklimaat in combinatie met een afzwakkende economische groei in de wereld. Daarentegen was de onderliggende brutowinst aanzienlijk beter dan de consensus onder analisten.

Volgens KBC wordt er bij de bank wel degelijk voortgang geboekt met het terugdringen van de kosten. Maar waarschijnlijk is het nog niet genoeg, vrezen de marktvorsers. Ze houden voorlopig vast aan hun accumulate-advies, met een koersdoel van 13 euro.

Het aandeel ING noteerde donderdag na ruim een half uur handelen 1,4 procent lager op 9,93 euro. Daarmee was het financiële concern een van de grootste dalers in de AEX-index op de beurs in Amsterdam.