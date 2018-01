FIOD-inval bij Utrechts beleggingsbedrijf Finles

Finles-directeur Rob van Kuijk bevestigt de verdenking aan zijn adres. „Het is juist dat zowel ik als een mede-directeur van Finles, een voormalig directeur en een ex-portfoliomanager als verdachten worden aangemerkt. Het is echter niet zo dat wij een constructie hebben opgetuigd om fraude mee te plegen”, aldus Van Kuijk.

Conflict

Het FIOD-onderzoek draait volgens Van Kuijk om het Finles Global Opportunity Fund (FGOF), een van de veertien beleggingsfondsen van Finles. Vorig jaar meldde Finles al in het jaarverslag dat er een conflict met de Belastingdienst was ontstaan over het FGOF, omdat het volgens de fiscus niet langer voldeed aan de eisen voor een fiscale beleggingsinstelling (fbi). Hierdoor zou het FGOF zijn fbi-status te verliezen, met grote fiscale gevolgen voor het fonds. Volgens de accountant van het fonds (Crowe Horwath Foederer) liggen er bij het FGOF inmiddels belastingaanslagen van ruim 77 miljoen euro van de Nederlandse Belastingdienst, waardoor de accountant vreest voor het voortbestaan van FGOF. De fondsmanager verzet zich samen met zijn belastingadviseur (Deloitte) tegen de aanslagen en kondigde begin 2017 aan een rechtszaak te beginnen tegen de Belastingdienst.

De FIOD deed dinsdag een inval bij het Utrechtse kantoor van Finles, waarbij laptops en administratie in beslag werd genomen. Tegelijkertijd werd in samenwerking met de Luxemburgse autoriteiten een trustbedrijf doorzocht, waarmee Finles samenwerkt.

Op slot

De vermogensbeheerder uit Utrecht kwam gisteren ook al negatief in het nieuws doordat bekend werd dat toezichthouder Autoriteit Financiële Markten (AFM) drie Finles-beleggingsfondsen in juli vorig jaar op slot heeft gedaan. Volgens de toezichthouder bestaat er twijfel over de juiste waardering van de fondsen. Het optreden van de AFM staat los van de verdenkingen van het Openbaar Ministerie.

