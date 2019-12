Douwe Egberts mogelijk terug naar de beurs

Douwe Egberts was in 2012 en 2013 al kortstondig beursgenoteerd. Daarna werd het door JAB van de beurs gehaald. De combinatie met Peet’s Coffee moet een beursgang van €3 miljard opleveren. JAB mikt op een beursgang in het komende jaar en wil een controlerend belang houden in het fusiebedrijf.

De oorsprong van de onderneming ligt in het Friese plaatsje Joure, waar Egbert Douwes in 1753 zijn kruidenierswinkel De Witte Os opende. Hij verkocht ,,koloniale waren'', zoals koffie, thee, tabak, suiker, rijst en specerijen.

Onder leiding van Douwes' zoon, Douwe Egberts, kreeg het bedrijf een meer regionale uitstraling, maar pas na de Eerste Wereldoorlog sloeg het ook landelijk de vleugels uit, onder meer door zich in Utrecht te vestigen. Het legde zich toen inmiddels toe op de verkoop van koffie, thee en tabak.

Waardepunten

Om klanten aan zich te binden introduceerde het bedrijf in de jaren '20 de bekende waardepunten op de verpakkingen, waarmee gespaard kon worden voor geschenken.

DE groeide ook door overnames, zoals die van Kanis & Gunnink in 1969, Van Nelle in 1989 en zoetjesfabrikant Natrena in 1996. Ook in het buitenland was het bedrijf actief op het overnamefront. Zelf kwam het in 1978 in handen van voedingsmiddelenconcern Consolidated Foods, het latere Sara Lee.