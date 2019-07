Profiel: pionier Lagarde moet ’reddende engel’ ECB worden

Voormalig synchroonzwemmer Lagarde wordt president van de ECB. Ⓒ REUTERS

Amsterdam - „Als de nood het hoogst is, laat je een vrouw de boel redden.” Was getekend: Christine Lagarde, vandaag aangewezen als de nieuwe president van de Europese Centrale Bank. Met die benoeming komt haar eigen voorspelling uit, want onder Mario Draghi heeft de ECB zich – in de woorden van een analist – aardig ’in een hoek geschilderd’.