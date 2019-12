Kiadis wacht jaren van onzekerheid

Kiadis Pharma richt zich met zijn NK-platform op de bestrijding van kanker. Ⓒ Kiadis Pharma

Amsterdam - Na onlangs de ontwikkeling van zijn belangrijkste middel te hebben stopgezet, heeft Kiadis Pharma zijn hoop gevestigd op de bestrijding van veel soorten kanker met immunotherapie. Hoewel er bij analisten weinig kritiek is op het besluit, tonen zij zich over het algemeen terughoudend over het biotechnologiebedrijf.