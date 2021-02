Eerste energieleverancier stopt met ’opdringerige’ deurverkoop

Binnenland

Getroffen Haagse wijken hebben allemaal weer stroom

De stroomstoring die een deel van Den Haag maandag trof, is voorbij. Volgens netbeheerder Stedin was de storing rond 19.15 uur geheel verholpen. De storing die circa acht uur heeft geduurd, was het gevolg van een brand in een hoofdverdeelstation.