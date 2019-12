Chinese verkopen geven Nike steun in de rug

De omzet van Nike ging met 10 procent omhoog tot 10,3 miljard dollar in het eind november afgesloten boekjaar. In Groot China, waar ook onder meer Taiwan en Hongkong onder vallen, stegen de verkopen met bijna een kwart. In Noord-Amerika was dat slechts 5 procent. Vooral de vraag naar kleding van Nike viel daar tegen. Die nam met slechts 1 procent toe. Converse, dat de laatste tijd een zorgenkindje was, boekte 13 procent meer omzet.

Onder de streep hield Nike 1,1 miljard dollar over, haast een derde meer dan de 847 miljoen dollar van een jaar eerder. Ook de brutowinstmarge ging iets omhoog, maar daar hadden analisten een grotere verbetering verwacht.