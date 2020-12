Recordjacht houdt aan voor Nasdaq en S&P

Met nog ruim anderhalf uur te gaan stond de Dow Jones-index 1% hoger. Technologiebeurs Nasdaq steeg 1,6%. De breed samengestelde S&P 500-index klom 1,5%. In november werd de Dow trouwens bijna 12% hoger gezet. De S&P schoot 10,8% omhoog en de Nasdaq kreeg er zelfs 11,8% bij.

Beleggers op Wall Street verwerkten ook de verklaringen die Fed-preses Jerome Powell gaf tegenover een Senaatscommissie. Hij zei dat de situatie rond het economisch herstel van de coronapandemie nog onzeker is, ondanks de coronavaccins. De Amerikaanse koepel van centrale banken blijft daarom klaarstaan voor verdere stimuleringsmaatregelen als die nodig zijn.

Ondertussen is er op het politieke vlak beweging rond onderhandelingen voor extra coronasteun. Een groep Republikeinse en Democratische leden van het Congres heeft voorgesteld kleine ondernemers tegemoet te treden met $908 miljard aan financiële noodhulp.

De Amerikaanse farmaceut Pfizer (+2,9%) en het Duitse biotechbedrijf BioNTech (-8,2%) hebben een vergunning aangevraagd om hun coronavaccin in de Europese Unie op de markt te brengen. De Europese geneesmiddelenautoriteit EMA gaat de eerste vaccins beoordelen. Mogelijk is die beoordeling voor het eind van het jaar afgerond. De samenwerkende farmaceuten gaan nek aan nek met Moderna (-10,5%), dat maandag goedkeuring aanvroeg voor zijn coronavaccin in zowel de EU als de Verenigde Staten.

Aan het kwartaalcijferfront gaat de aandacht uit naar Zoom Video Communications (-14,7%). De onlinevergaderdienst heeft in het derde kwartaal opnieuw enorm geprofiteerd van het vele thuiswerken door de coronacrisis en zag de resultaten weer zeer sterk stijgen, net als het aantal gebruikers. Wel waarschuwde Zoom voor druk op de marges.

ExxonMobil (+1,6%) kan ook op belangstelling van beleggers rekenen. Het olie- en gasconcern wordt door de problemen op de energiemarkt, mede als gevolg van het coronavirus, gedwongen tot een grote afschrijving. ExxonMobil verwacht tussen de $17 miljard en $20 miljard aan waardeverminderingen in de boeken te moeten zetten.

Woningverhuurplatform Airbnb wil tot $2,6 miljard ophalen bij beleggers met een beursgang op de Nasdaq. Daarmee zou het Amerikaanse bedrijf tot maximaal $35 miljard waard zijn. Het is nog niet bekend wanneer Airbnb een beursnotering krijgt.

Bedrijven met een notering aan de Nasdaq moeten binnenkort trouwens aan diversiteitseisen voldoen om hun notering te behouden. De uitbater heeft daarvoor toestemming gevraagd aan de Amerikaanse beurswaakhond SEC. De ondernemingen moeten minimaal één vrouw in het bestuur hebben en één LGBTQ-persoon of iemand die uit een minderheidsgroep komt.