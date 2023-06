’Goede kans dat boodschappen vanaf nu goedkoper worden’

Volgens een woordvoerder van GfK kunnen energieprijzen een oorzaak zijn van de prijsafvlakking. Deze zijn flink gedaald de laatste tijd. De energieprijs werkt door in grondstofkosten, logistieke kosten en ook bijvoorbeeld kosten voor verpakkingen.

„Het zou zeker een kantelpunt kunnen zijn”, zegt een woordvoerder van GfK. „We zien de prijzen stabiliseren en zelfs licht dalen de afgelopen maanden. Het zou goed kunnen dat de prijzen in de komende maanden omlaag gaan, al kan ik dat niet met zekerheid zeggen. De loonkosten zijn bijvoorbeeld gestegen.”

Gevraagd of de loonkosten het positieve effect van de lagere energiekosten teniet doen, zegt GfK dat dit te complex is om te voorspellen. „Soms worden lagere kosten doorberekend aan de klant, maar soms ook niet. Het kan bijvoorbeeld zijn dat hogere kosten in eerste instantie resulteren in lagere marges, omdat het voor supermarkten erg belangrijk is om concurrerend te blijven. Die marges kunnen vervolgens weer iets groter worden bij meevallers. Maar dan voelt de consument dat niet direct in de portemonnee.”

„Daarnaast hebben supermarkten met leveranciers allemaal verschillende contracten.” Dat is te vergelijken met energiecontracten. De een heeft een jaarcontract, de ander een variabel contract of kortlopend. Zo verschilt het dus of prijzen voor bepaalde producten meteen in lijn met de kosten dalen of niet.