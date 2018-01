Automakers flirten met technologiebedrijven

De statutair in Nederland gevestigde Alliance Ventures van Renault, Nissan en Mitsibushi stort over een periode van vijf jaar $1 miljard, $200 miljoen per jaar, in een fonds die start-ups ondersteunt in nieuwe mobiliteit, technologie in elektrisch rijden en zelfrijden en kunstmatige intelligentie voor de automobielsector. Renault en Nissan zijn beide voor 40% verantwoordelijk voor de financiering van het fonds en Mitsubishi 20%.

De investering heeft niet alleen voordelen voor de automerken, maar ook voor de technologiebedrijven, aldus Carlos Ghosn, ceo van Renault-Nissan-Mitsubishi. ,,Die zullen profiteren van de wereldwijde schaal van de Alliantie.”

Navigatiestart-up

Niet alleen de Frans-Japanse automaker steekt geld in nieuwe technologiebedrijven. Daimler neemt een belang van 10% in de Britse start-up What3words, een navigatiebedrijf dat een adressensysteem heeft ontworpen voor auto’s die verbonden zijn met het internet.

De twee partijen melden niet wat de waarde is van het belang. De moeder van Mercedes had al een samenwerkingsverband met What3words.

Zelfrijdend busje

Toyota en thuiswinkelsite Amazon hebben het meest opzienbarende plan aangekondigd. Zij willen samen een zelfrijdende auto gaan produceren die ingezet kan worden door bezorgdiensten. Er komen drie modellen van de zogeheten e-palette-busjes met een lengte tussen de vier en zeven meter. Toyota-topman Aiko Toyoda geeft als verklaring voor de samenwerking dat de grootste concurrenten van de automakers technologiebedrijven als Google of Facebook worden.