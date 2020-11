Kabinet akkoord met KLM-plan, steun van 3,4 miljard beschikbaar

Eerder op de dag had de laatste vakbond ingestemd met een loonmatiging voor de duur van de leningen, in 2025. De pilotenvakbond VNV wilde vasthouden aan de afspraken die begin oktober zijn gemaakt met de KLM om loon in te leveren voor de duur van twee jaar. Een langere loonmatiging was een harde eis van Hoekstra om het tweede deel van het steunpakket beschikbaar te stellen.

Het gaat om een korting op de lonen, oplopend tot 20 procent voor de meest verdienende KLM'ers. De VNV bleef weigeren, maar ging uiteindelijk overstag. Zeven andere bonden en de ondernemingsraad stemden er al mee in. Daarmee wordt volgens de ministers voldaan aan alle voorwaarden die de overheid had gesteld aan de steun.

Nachtvluchten

KLM kan een beroep doen op financiële steun vanwege het belang van KLM voor het internationale netwerk op Schiphol, de economie en de werkgelegenheid, aldus het kabinet. Jeroen Kremers houdt toezicht op de uitvoering van de afspraken en de manier waarop het geld wordt besteed.

Naast de loonmatiging wilde het kabinet ook dat het aantal nachtvluchten werd verminderd en dat de CO2-uitstoot per passagier verder wordt verlaagd. Dat moet in 2030 met de helft zijn verminderd ten opzichte van 2005.

Bijna 1 miljard euro van het steunpakket was al eerder overgemaakt. De resterende 2,4 miljard komt nu ook vrij. KLM zit in zwaar weer omdat de luchtvaart nagenoeg is stilgevallen door de coronacrisis.