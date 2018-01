Tekort aan woningen bereikt hoogtepunt

In de laatste drie maanden van 2017 stonden er ’slechts’ 59.600 woningen te koop in Nederland, zo blijkt uit nieuwe gegevens van de Nederlandse Vereniging van Makelaars en Taxateurs (NVM). Dat is 6,1% minder dan een kwartaal eerder, en zelfs 35,6% minder dan in dezelfde periode uit 2016.

Op de kaart hieronder kunt u de woningmarkt in uw regio bekijken. Niet (goed) te zien? Klik dan hier.

Het aanbod koopwoningen is de afgelopen in bijna 15 jaar nog nooit zo laag geweest, benadrukt NVM-voorzitter Ger Jaarsma. „We moeten terug naar 2003 om aanbodaantallen van onder de 60.000 bij de NVM te vinden”, stelt hij. „De daling gaat nog steeds het snelst bij appartementen: daar staan er maar liefst 47,6% minder van in aanbod dan vorig jaar.”

Dieptepunt

Het tekort aan koopwoningen mag een historisch dieptepunt genoemd worden. De Nederlandse bevolking is sinds 2003 met ongeveer een miljoen gegroeid, waardoor de vraag naar woningen dus alleen maar groter is geworden.

Hierdoor blijven de prijzen sinds de opleving van de woningmarkt alleen maar verder stijgen. In een jaar tijd maakte de gemiddelde aankoopprijs met 269.000 euro een stijging van 9,1% door.

Verkoopprijs

Ondanks de hogere prijzen blijven woningen volgens de NVM ’als warme broodjes over de toonbank gaan’: „Bij ruim een kwart van de woningen worden ze zelfs boven de vraagprijs verkocht. En woningen wisselen steeds sneller van eigenaar; het afgelopen kwartaal werd een gemiddelde woning binnen 52 dagen verkocht.”

In Amsterdam heeft de gemiddelde huizenprijs afgelopen kwartaal de grens van de vier ton doorbroken. Het moyenne ligt met €409.000 liefst 13,5% hoger dan een jaar geleden.

Nieuwbouw

Hoewel er inmiddels circa 50.000 woningen per jaar worden gebouwd, is de productie volgens Jaarsma nog steeds te weinig. Voor 2018 verwacht hij een tekort van 200.000 woningen. „Met deze productie zal het grote woningtekort nauwelijks ingelopen worden.”

Pas als de woningbouw wordt opgeschroefd naar zo’n 80.000 per jaar, zal het tekort in 2025 zijn teruggelopen naar ’een acceptabele 100.000 woningen’.