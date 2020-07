ECB roept banken op nog even geen dividend uit te keren

Het hoofdkantoor van de ECB in Frankfurt Ⓒ Bloomberg

FRANKFURT (ANP/BLOOMBERG) - De Europese Centrale Bank (ECB) heeft banken formeel gevraagd om ten minste tot het einde van het jaar nog geen dividend uit te keren of eigen aandelen in te kopen. Daarmee moeten ze hun financiële slagkracht in de coronacrisis beter in stand houden.