AEX blijft nabij record in aanloop naar banenrapport

Om vijf over half één staat de AEX onveranderd op 768,2 punten. De AMX daalt 0,4% naar 1070,7 punten.

De meeste andere Europese beursgraadmeters blijven ook rond recordstanden schommelen. De Britse FTSE 100, de Duitse DAX en de Franse CAC 40 winnen respectievelijk 0,1%, 0,2% en 0,1%.

De indexfutures wijzen op een vlakke opening van Wall Street om half vier vanmiddag. Donderdag wonnen de Dow Jones en de Nasdaq-index 0,8%.

Om half drie komt het officiële banenrapport van de Amerikaanse overheid naar buiten. Economen mikken op een groei van ongeveer 860.000 banen en een terugval van de werkloosheid tot 5,7%. Eerder deze week bleek uit cijfers van loonstrookverwerker ADP dat de werkgelegenheid in het Amerikaanse bedrijfsleven in juli veel minder hard is gegroeid dan verwacht. Beleggingsstrateeg Wim Zwanenburg van Stroeve & Lemberger wijst erop dat er veel vraag naar personeel is. „Maar werkgevers kunnen niet altijd mensen vinden.”

Ondanks de recordstanden op de aandelenmarkten blijft Zwanenburg optimistisch. „Het beursmomentum is heel positief, vooral dankzij de hele goede kwartaalberichten. De tot dusverre gepubliceerde winsten van alle grote Amerikaanse bedrijven zijn meer dan verdubbeld. Bovendien zijn de orderportefeuilles goed gevuld en worden prognoses geregeld positief bijgesteld.”

De beleggingsstrateeg ziet een mogelijke sterke stijging van het aantal nieuwe coronabesmettingen als één van de grootste risico’s. „De vaccinatiegraad is in Europa en de VS goed. Maar dat geldt niet voor andere regio’s, zoals Japan, Australië en Afrika. We zullen dan ook last blijven houden van het coronavirus.”

Bij de Nederlandse hoofdfondsen gaat ING met een winst van 1,4% aan kop, op het bericht dat zijn winst het afgelopen kwartaal bijna vervijfvoudigd is. Ook wil de bank na september miljarden uitkeren aan zijn aandeelhouders, zowel via dividend als via de inkoop van eigen aandelen.

Just Eat Takeaway stijgt 0,8%. ABN Amro concludeert dat de explosieve groei van maaltijdbezorging ook na de pandemie doorzet. Voorts meldde HelloFresh dit jaar veel nieuwe klanten te hebben gekregen die ook vaker bestelden. Het Duitse bedrijf zag hierin aanleiding de omzetverwachting te verhogen.

De toeleveranciers aan de chipsector verliezen door winstnemingen. ASMI, ASML en Besi zakken respectievelijk 0,8%, 0,2% en 0,4%.

Bij de middelgrote fondsen staat Fagron met een verlies van 3,5% onderaan. Daarmee gaat de winst die de toeleverancier aan apothekers donderdag boekte na zijn kwartaalpublicatie weer verloren.

SBM Offshore levert 1,9% in. Donderdag was de dienstverlener aan de oliesector na meevallende kwartaalcijfers nog 9% gestegen.

GrandVision, dat wordt ingelijfd door brillenconcern EssilorLuxottica, levert 0,2% in. De eigenaar van optiekketen Pearl wist in het afgelopen kwartaal bijna te herstellen van de coronacrisis en kijkt met vertrouwen naar de rest van het jaar.

Galapagos wint 0,7%. Het biotechnologiebedrijf meldde bij zijn halfjaarcijfers vast te houden aan de verwachting dat dit jaar ongeveer €600 miljoen aan kasmiddelen zal worden verbrand. Ceo Onno van de Stolpe blijft enthousiast over het potentieel van het ontwikkelingsplatform, de capaciteit om medicijnen te ontwikkelen en de sterkte van de teams.

Smallcap CM.com daalde 4,8%. Zakenbank Kempen noemt het bedrijf dat het berichtenverkeer van klanten regelt een ’supersonische groeier’, maar verlaagt het advies naar houden na de enorme koersrally van de afgelopen weken.

Biofarmaceut Pharming verlies nog eens 0,8%, na donderdag in reactie op zijn kwartaalcijfers al ruim 4% te hebben ingeleverd.

