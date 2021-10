Philips geraakt door terugroepactie en problemen in toeleveringsketen

Volgens topman Frans van Houten leidden de „verhevigde wereldwijde problemen in de toeleveringsketen, zoals het tekort aan elektronische componenten” ertoe dat het langer duurt voordat Philips orders kan vullen. Hij verwacht dat de „tegenwind in het vierde kwartaal zal aanhouden.”

Teruggeroepen

Philips is het afgelopen kwartaal in de Verenigde Staten begonnen met het repareren en vervangen van zijn apparaten tegen slaapapneu. In totaal gaat het om drie tot vier miljoen apparaten. Philips heeft in totaal €500 miljoen opzij gezet voor de kwestie. In het derde kwartaal werd geen extra geld opzij gezet.

De terugroepactie betreft beademingsapparatuur voor thuisgebruik door apneupatiënten. Het schuim dat in de apparaten zit om geluid te dempen kan gevaarlijk zijn. Niet alleen kan dat in kleine deeltjes breken, maar ook kan het bepaalde chemicaliën afgeven, bijvoorbeeld na contact met bepaalde schoonmaakmiddelen.

Daarnaast heeft Philips tienduizenden beademingsapparaten van ziekenhuizen teruggeroepen, in een andere kwestie. Volgens een melding van de Amerikaanse Food and Drug Administration (FDA) kan die apparatuur ernstige gevolgen hebben voor de gezondheid en leiden tot verwondingen of zelfs overlijden.

Bekijk ook: Philips moet opnieuw apparaten terugroepen

De omzet van de tak Connected Care daalde met ruim een derde. Dat komt mede doordat in het derde kwartaal van vorig jaar nog werd geprofiteerd van de gestegen vraag naar beademingsapparatuur vanwege de coronapandemie.

Huishoudelijke apparatuur

Op vergelijkbare basis zakte de omzet van Philips met 8% naar €4,2 miljard, tegen €4,4 miljard een jaar eerder. In het cijfer van vorig jaar is de verkochte tak voor huishoudelijke apparatuur ook niet meegeteld. De verkoop van die divisie werd dit kwartaal afgerond.

Bekijk ook: Philips nu ook af van huishoudapparaten

Het technologieconcern maakte afgelopen voorjaar bekend de tak die onder andere koffiezetapparaten, strijkijzers en stofzuigers maakt te verkopen aan de Chinese investeerder Hillhouse Capital. Philips houdt na onder meer belastingen zo’n €2,5 miljard over aan de deal. Daardoor wordt de nettowinst van het zorgtechnologiebedrijf dit kwartaal flink beïnvloed. De winst steeg van €340 miljoen naar bijna €3 miljard.

"Philips worstelt met chiptekorten, terugroepacties en rechtszaken"

Dit vindt DFT-verslaggever Edwin van der Schoot:

„We zijn nu wel klaar met de grote verkopen van bedrijfsonderdelen, zegt Philips-topman Frans van Houten na het afstoten van de huishoudelijke apparaten zoals stofzuigers en airfryers. Maar de zorgsector waar Philips zich op stortte, zo blijkt nu, heeft zijn eigen problemen met chiptekorten, terugroepacties van ondeugdelijk materiaal en rechtszaken.”

Volg Edwin van der Schoot op Twitter: @evdschoot