Column: ouderen stoten hun hoofd tegen glazen pensioenplafond

Het glazen plafond voor vrouwen is er niet meer. Laten we immers eerlijk zijn, vrouwen zitten inmiddels ook op topposities, we zijn steeds minder Europees kampioen deeltijdwerken, en voor wie vindt - van de vrouwen dan - dat er nog wel een glazen plafond is, doorbreek het of ’doe het zelf’.

Ⓒ ANP/HH