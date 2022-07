Kanon beveiligt top-wijngaarden tegen hagel

(Dit is het 2de en laatste deel van het reisverslag.)

,,Wat u daar ziet, is een radar”, wees Erika Ramos van Château Montrose op een draaiend toestel op het dak. ,,Die houdt de wolken in de gaten. Als er hagel komt, dat schiet een kanon elders op het terrein een enorme dosis lucht af, waardoor de hagelstenen regeldruppels worden. Zo blijft de druivenoogst beschermd.”

Daphne Oudshoorn (restaurant 212 ** in Amsterdam) druk aan het proeven op Château Montrose. Ⓒ Foto De Telegraaf

,,Dat hebben meer wijnkastelen”, wist Sharon Tettero van restaurant Perceel (*) in Capelle aan den IJssel. Daphne Oudshoorn, sommelier van restaurant 212 (**) in Amsterdam , was verrast door de ultramoderne wijnmakerij van Château Haut Bailly: gebouwd in de rondte als een soort ruimteschip. Bianca Fellinger, gastvrouw bij Calla’s (*) in Den Haag, was een dag eerder bij Latour opgevallen hoe de vaten in de kelder erbij lagen, als een uitstalling van hedendaagse kunst in een gelikt museum.

Bianca Fellinger, gastvrouw van Calla's (*) in Den Haag, op het authentieke Château Bélair. Ⓒ Foto De Telegraaf

En op Château Bélair-Monange, in Saint Emilion, bleek een superstrakke nieuwe wijnmakerij in aanbouw van de internationaal hoog aangeschreven architectenbureau Herzog & de Meuron, dat tekende voor glimmende kolossen van Japan tot in de VS. ,,Waarom?”, vroeg een medewerker in de stokoude kelder, uitgehouwen uit de rotsen: ,,Meneer kijk eens om u heen? Hier kun je toch niet werken?”

Terwijl er toch sinds 1815 wijn wordt gemaakt.

,,Blijkbaar kan iedereen het betalen”, merkte Patrons Cuisiniers-voorzitter Frank Visser over de moderniseringen. Met twee bussen reden zijn leden van het ene wijngebied naar het andere, om onderweg te stoppen bij een supermarkt om bier en cola in te slaan voor onderweg.

Frank Visser (l.) bood op ieder Château een koksbuis aan, die in de bus door alle meereizende patrons was gesigneerd. Naast hem André van Alten van La Provence (*) in Driebergen. Ⓒ FOTO De Telegraaf

,,Het gaat helemaal niet om de vinificatie of iets dergelijks”, volgens Omri Ram. Hij is de wijnmaker van Château Lafleur, een klein wijndomein van 4,5 ha. in de Pomerol-streek, pal naast het befaamde Château Petrus. Voor hem geen grote, supersonische wijnmakerij: ,,Het gaat om het weer! Het gaat om de wijngaard, die moet het werk doen!”

Hij vertelde dat Pomerol, nu een kwaliteitsnaam, pas bekend werd rond 1860, omdat Nederlandse wijnkopers én Britten het gebied ontdekten, nadat ze de Médoc groot hadden gemaakt. ,,Voor die tijd werd in deze streek vooral wijn gemaakt voor eigen gebruik, door kleine boeren die ook graan en vee hadden.”

De buren van Château La Fleur-Petrus Ⓒ Eigen foto

In zijn eigen boerenhoeve, een château, net als bij Petrus, stonden een paar eenvoudige grote ketels. Toch nog wat wijnromantiek voordat de bussen weer vertrokken naar het vliegveld. Maar wél na een smakelijke lunch in restaurant Le Jardin in Saint Emilion, zodat de kameraadschapplijke club weer even kon bijkomen ...