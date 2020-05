ABN Amro duikelt op flink lagere AEX

De Amsterdamse beurs is woensdag flink lager van start gegaan. Beleggers op Beursplein 5 volgen daarmee Wall Street, waar de stemming werd gedrukt door de zorgen over een nieuwe besmettingsgolf als de coronamaatregelen in de VS te snel worden versoepeld. In de AEX is ABN Amro de grootste verliezer na tegenvallende kwartaalcijfers.