Kater bij ABN Amro; Adyen piekt boven €1000

Rond 12.30 uur stond de AEX-index 0,7% lager op 517 punten. De AMX daalde 1,5% naar 686,14 punten. De koersenborden in Londen (-1%), Parijs (-1,5%) en Frankfurt (-1,6%) kleurden eveneens rood.

De waarschuwing van Anthony Fauci, de Amerikaanse topdeskundige voor besmettelijke ziektes over de te snelle heropening van het land, speelde het sentiment parten. Hij vreest bij een overhaaste terugkeer naar het normale leven ernstige gevolgen zoals nieuwe virusuitbraken. In veel Amerikaanse staten worden de maatregelen om het longvirus af te remmen geleidelijk aan versoepeld om de economie weer op gang te brengen.

Volgens Cees Smit, handelaar bij Today’s, staan de aandelenbeurzen aan de vooravond van een stevige terugval. „De grote vraag is vooral of de consument het weer gaat oppakken bij een versoepeling van de coronamaatregelen ondanks de enorme stimulering van de centrale bankiers. Daarnaast zullen de grote Amerikaanse techfondsen die in de voorbije weken de kar trokken, in het lopende kwartaal steeds meer de impact gaan voelen van de coronacrisis. De lockdown in de VS is pas eind maart ingesteld. Amerika loopt in dat opzicht achter bij Europa.”

Verder houdt hij er rekening mee dat de handelsdeal tussen China en de VS die begin januari werd afgesloten onder druk zal komen. „Er begint in China steeds meer irritatie te ontstaan dat zij door veel westerse landen als zondebok worden gezien voor de coronacrisis.”

Het stevige herstel bij de olieprijzen in de voorbije weken, kan in zijn optiek ook weer snel voorbij zijn. „Vooral de komende expiratie van de oliecontracten kan net als de vorige maand weer grote impact gaan krijgen op de olieprijzen ondansk dat het aanbod van olie iets is teruggevallen.”

In de AEX ging ABN Amro in de uitverkoop met een tik van 7%. Beleggers reageerden teleurgesteld op de resultaten van de bank die in het eerste kwartaal een nettoverlies van €395 miljoen leed als gevolg van de coronacrisis. ABN Amro moest meer geld opzij zetten voor leningen dan analisten hadden verwacht. Smit wijst ook op de tegenvallende resultaten van de Duitse branchegenoot Commerzbank die extra druk op de koers van ABN gaven. Branchegenoot ING leverde 2,7% in.

ArcelorMittal gleed 5% weg. De staalgigant ging de afgelopen twee dagen ook al hard omlaag door voor $2 miljard aan aandelen en converteerbare obligaties uit te geven. Biotechnologieconcern Galapagos werd 3% afgewaardeerd.

Adyen stal de show bij de hoofdfondsen. De betalingsdienstverlener werd 4% meer waard en belandde daarmee boven de magische grens van €1000. Het bedrijf ging in 2018 naar de beurs tegen een koers van €240. Smit benadrukt dat het aandeel van Adyen ’prijzig’ begint te worden mede doordat het betalingsverkeer ook last zal gaan krijgen van de economisch mindere gang van zaken.

Prosus had de wind ook in de rug met een plus van 3,8%. Just Eat Takeaway ging 0,3% vooruit. De maaltijdbezorgbedrijf is een van de weinige Europese branchegenoten die voor Uber interessant is om over te nemen. Dat zeggen analisten van JPMorgan.

In de AMX vervolgde kunstmestfabrikant OCI vervolgde de weg omlzaag met een nieuwe verzwakking van 4,5%. Verlichtingsproducent Signify raakte 3,7% kwijt.

Handelshuis Flow Traders daarentegen kreeg er 0,9% bij. GrandVision pluste 0,2%. De Europese Commissie geeft zichzelf langer de tijd voor het onderzoek naar de overname van het moederconcern van Pearle door brillen- en lenzenfabrikant EssilorLuxottica. Dat onderzoek moet nu op 13 augustus afgerond zijn.

Het lokaal genoteerde vastgoedfonds Retail Estates (+1,2%) liet weten dat alle winkels van het vastgoedbedrijf in Nederland en België weer open zijn dankzij de versoepelingen van de coronamaatregelen. Alleen de horecazaken zijn in België en Nederland nog steeds gesloten.

SnowWorld zat 1,6% in de lift. De uitbater van skihallen is door het sluiten van zijn vestigingen vanwege het coronavirus ongeveer €2 miljoen aan omzet misgelopen.

Tie Kinetix schoot 25,9% omhoog. De ict-dienstverlener boekte in de eerste zes maanden van zijn gebroken boekjaar een nettowinst van €375.000, terwijl er een jaar eerder een verlies van €772.000 geleden. De omzet van Tie Kinetix groeide met 18% naar €8,7 miljoen.

