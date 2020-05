Malaise banken blok aan been bij AEX

De AEX-index eindigde 1,6% lager op 512,19 punten, dicht tegen het intraday dieptepunt. De AMX daalde zelfs 2,5% naar 679,49 punten. De graadmeters in Parijs (-2,2%) en Frankfurt (-1,9%) moesten nog meer terrein prijsgeven dan Amsterdam.

De waarschuwing van Anthony Fauci, de Amerikaanse topdeskundige voor besmettelijke ziektes over de te snelle heropening van het land, speelde het sentiment vanaf de start van de handel parten. Hij vreest bij een overhaaste terugkeer naar het normale leven ernstige gevolgen zoals nieuwe virus-uitbraken. Dat wakkerde de zorgen bij beleggers aan voor een nieuwe coronagolf die het openbare leven weer plat kan gaan leggen.

In de middag deed Fed-baas Jerome Powell er nog een schepje bovenop met een zorgelijke online boodschap vanuit Washington. Volgens Powell brengt de coronacrisis blijvende schade toe aan Amerikaanse huishoudens en bedrijven als beleidsmakers bij overheden niet snel hun koers wijzigen.

Stefan Koopman, econoom bij Rabobank, blijft zich verbazen dat de economische malaise als gevolg van de coronacrisis en de sterk opgefleurde aandelenmarkten nog steeds zo ver uit elkaar zijn gedreven. „Als je alleen al kijkt naar het gering aantal boekingen bij restaurants in Amerikaanse staten die de economie weer open hebben gezet, is er van een gehoopt V-vormig herstel geen enkele sprake. Amerikanen zijn meer bezig om hun baan te behouden of om niet besmet te raken dan weer uit eten te gaan. Naar verwachting zal de turbulentie op de aandelenmarkten niet zo groot meer zijn als in maart, maar met de komende stroom aan verslechtering bij de macrocijfers, zoals het consumentenvertrouwen, in het vooruitzicht, lijkt het opwaarts potentieel voor de beurzen zeer beperkt. Beleggers moeten sterk in schoenen staan om nog te blijven geloven in een spoedig economisch herstel, tenzij er op korte termijn nog een gamechanger komt met een vaccin tegen het coronavirus.”

Ook zet Koopman vraagtekens bij de recente gunstige cijfers over de Chinese export. „In de eerste plaats is er minder economisch gestimuleerd door de beleidsmakers in China dan tijdens de schuldencrisis. Bovendien is het land door het dichtgooien van de grenzen vanwege het coronavirus veel meer op zich zelf gericht. Het is dan ook onduidelijk waar de export naar toe is gegaan. Ik denk dat het komende ISM-cijfer een beter beeld geeft van de economische gang van zaken in China.”

Volgens Cees Smit, handelaar bij Today’s, staan de aandelenbeurzen aan de vooravond van een stevige terugval. „De grote vraag is vooral of de consument het weer gaat oppakken bij een versoepeling van de coronamaatregelen ondanks de enorme stimulering van de centrale bankiers. Daarnaast zullen de grote Amerikaanse techfondsen die in de voorbije weken de kar trokken, in het lopende kwartaal steeds meer de impact gaan voelen van de coronacrisis. De lockdown in de VS is pas eind maart ingesteld. Amerika loopt in dat opzicht achter bij Europa.”

Verder houdt hij er rekening mee dat de handelsdeal tussen China en de VS die begin januari werd afgesloten onder druk zal komen. „Er begint in China steeds meer irritatie te ontstaan dat zij door veel westerse landen als zondebok worden gezien voor de coronacrisis.”

Het stevige herstel bij de olieprijs (Brent) in de voorbije weken, die vandaag weer boven de $30 steeg, kan in zijn optiek ook weer snel voorbij zijn. „Vooral de komende expiratie van de oliecontracten kan net als de vorige maand weer grote impact gaan krijgen op de olieprijzen ondanks dat het aanbod van olie iets is teruggevallen.”

In de AEX ging ABN Amro nog zwaarder in de uitverkoop met een dreun van 9,1%. Beleggers reageerden teleurgesteld op de resultaten van de bank die in het eerste kwartaal een nettoverlies van €395 miljoen leed als gevolg van de coronacrisis. ABN Amro moest meer geld opzij zetten voor leningen dan analisten hadden verwacht. Smit wijst ook op de tegenvallende resultaten van de Duitse branchegenoot Commerzbank die extra druk op de koers van ABN gaven. Branchegenoot ING leverde 5,4% in.

Verzekeraars kregen het eveneens zwaar. Voor Aegon hadden beleggers 6,7% minder over. NN Group dook 5,1% omlaag.

Vastgoedfonds Unibail-Rodamco-Westfield lag ook slecht in de markt met een aderlating van 8% door de aanhoudende vrees voor een golf van faillissementen bij winkelbedrijven.

ArcelorMittal gleed 8% onderuit. De staalgigant ging de afgelopen twee dagen ook al hard omlaag door voor $2 miljard aan aandelen en converteerbare obligaties uit te geven. Biotechnologieconcern Galapagos werd 3% afgewaardeerd.

Adyen was een positieve uitzondering. De betalingsdienstverlener werd 4,7% meer waard en belandde daarmee ruim boven de magische grens van €1000. Het bedrijf ging in 2018 naar de beurs tegen een koers van €240. Smit benadrukt dat het aandeel van Adyen ’prijzig’ begint te worden mede doordat het betalingsverkeer ook last zal gaan krijgen van de economisch mindere gang van zaken.

Prosus had de wind ook in de rug met een plus van 5,5% gesteund door goede resultaten van de Chinese internetfingant Tencent, waar de Zuid-Afrikaanse investeerder een groot belang in heeft. Just Eat Takeaway ging 0,3% vooruit. De maaltijdbezorgbedrijf is een van de weinige Europese branchegenoten die voor Uber interessant is om over te nemen. Dat zeggen analisten van JPMorgan.

In de AMX vervolgde kunstmestfabrikant OCI de weg omlaag met een nieuwe verzwakking van 8% in reactie op de recente gekelderde prijs van kunstmest. Fitnessketen Basic-Fit viel ook uit de smaak en raakte 6,7% kwijt.

Boskalis moest 3,7% afstaan. De baggeraar gaf in een tussentijdse update in het eerste kwartaal boven de eigen verwachting te hebben gepresteerd.

Handelshuis Flow Traders daarentegen kreeg er 0,7% bij. GrandVision pluste 0,2%. De Europese Commissie geeft zichzelf langer de tijd voor het onderzoek naar de overname van het moederconcern van Pearle door brillen- en lenzenfabrikant EssilorLuxottica. Dat onderzoek moet nu op 13 augustus afgerond zijn.

SnowWorld zat 1,6% in de lift. De uitbater van skihallen is door het sluiten van zijn vestigingen vanwege het coronavirus ongeveer €2 miljoen aan omzet misgelopen.

Tie Kinetix schoot 8,2% omhoog. De ict-dienstverlener boekte in de eerste zes maanden van zijn gebroken boekjaar een nettowinst van €375.000, terwijl er een jaar eerder een verlies van €772.000 geleden. De omzet van Tie Kinetix groeide met 18% naar €8,7 miljoen.

