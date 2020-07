Horeca en overheid gaan toch weer praten

De terrassen moeten voller, vindt Koninklijke Horeca Nederland. Ⓒ ANP/HH

Koninklijke Horeca Nederland gaat toch weer in gesprek met de overheid. Dat hebben beide partijen afgesproken tijdens een kort geding in Den Haag. De rechter doet dus voorlopig geen uitspraak over de vraag of de coronamaatregelen voor de hotels, cafés en restaurants versoepeld moeten worden.