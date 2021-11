Verkoop motors en caravans opnieuw gestegen

Ten opzichte van een jaar eerder heeft de sector ruim 5% meer omgezet in het derde kwartaal. Daarmee vlak de groei wel behoorlijk af. In het tweede kwartaal was de omzet nog bijna 39% hoger dan een jaar eerder.

Motoren

Vrijwel alle deelbranches kenden een goed kwartaal. De motorbranche is met 16,7% meer omzet koploper. Dat is vooral op het conto van de groothandel te schrijven, de detailhandel in motoren deed het minder goed. Ook gespecialiseerde reparatiebedrijven, zoals bandenservicebedrijven noteerden flink hogere omzetten. 2021 blijkt verder een goed caravanjaar te worden: in augustus waren er al meer caravans verkocht dan in heel 2020.

Nieuwe auto’s

Importeurs van nieuwe auto’s deden het beduidend minder goed. Zij zetten 7,4% minder om ten opzichte van een jaar geleden. Dat wordt veroorzaakt door een tekort aan computerchips, maar ook door logistieke problemen. De wereldwijde coronamaatregelen, waardoor fabrieken regelmatig de productie moesten staken en er dus niet genoeg chips waren, speelt de importeurs parten. In het derde kwartaal werden er in totaal bijna 19% minder nieuwe auto’s op naam gezet.

Personeelstekort

Een ander probleem waar de hele branche mee te maken heeft is het tekort aan personeel. Bijna 23% van de bedrijven geeft aan een tekort aan mensen te hebben. Het aantal vacatures in de sector liep in het derde kwartaal op tot 5300, het hoogste aantal sinds 1997.

Het ondernemersvertrouwen in de autobranche is flink gedaald in het vierde kwartaal, zo meldt het CBS. Kwam dat in het derde kwartaal nog uit op 16,1 punten, in het vierde kwartaal daalde dat naar 4,8. Het ondernemersvertrouwen wordt gemeten op basis van vragen over recente ontwikkelingen en verwachtingen van de ondernemers zoals de omzetontwikkeling.