Pensioenbelegger APG neemt voor €1,2 miljard belang in Australisch elektriciteitsbedrijf

APG neemt het belang over van branchegenoot Australian Super, dat met een kleiner belang aandeelhouder blijft. Met de deal is een bedrag gemoeid van 2,2 miljard Australische dollars, dat is ruim €1,2 miljard, zo melden bronnen rond de transactie.

APG is een van ’s werelds grootste pensioenbeleggers, het belegd vermogen van met name ambtenaren- en onderwijsfonds ABP bedraagt ruim €620 miljard. Australian Super houdt zelf nog 8,4% van de aandelen, de Australische staat New South Wales heeft 49,6% van de aandelen.

Ausgrid ziet naar eigen zeggen voor zichzelf een belangrijke rol weggelegd in de energietransitie in Australië, door hernieuwbare energie en oplossingen voor opslag intelligent te verbinden met het bestaande netwerk.