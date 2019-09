Technologiebeurs IFA in Berlijn staat deze week in het teken van 5G. Ⓒ AFP KPN Koninklijke 2.835 0.64 %

In Den Haag is vandaag een demonstratie tegen 5G. De initiatiefnemers van de betoging zijn bang voor de straling van de zendmasten die het razendsnelle internet straks mogelijk maken. Maar wat is 5G eigenlijk en wat kunnen we ermee? En zijn de demonstranten terecht bezorgd?