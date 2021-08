Overnames bezorgen Just Eat Takeaway verlies van bijna half miljard euro

In veel markten groeit Just Eat Takeaway hard. Bovendien kan de onderneming steeds meer profiteren van haar schaalgrootte door de overnames, waardoor de kosten omlaag zullen gaan. Ook stelt het bedrijf dat de kosten die concurrenten aan klanten in rekening brengen hoger zijn, waardoor Just Eat Takeaway ruimte heeft om de winstgevendheid te verbeteren en toch de goedkoopste optie te blijven.

,,De trend in onze drie belangrijkste markten zet door. We zien dat vooral nieuwe gebruikers meer bestellen. Daarom verwachten we een goed tweede helft van het jaar, waarbij we uitgaan van een groei van 45%”, zegt topman Jitse Groen.

Forse kritiek

Just Eat Takeaway kreeg vorige maand forse kritiek van aandeelhouder Cat Rock Capital, dat een belang van 4,7% heeft in de maaltijdbezorger, over de communicatie richting beleggers. De vermogensbeheerder somde drie problemen op: de slechte winstprognose, mededelingen dat de fysieke bezorging nooit winstgevend zal worden in Europa en het niet kunnen weerleggen van kritiek van concurrenten.

Groen neemt de kritiek serieus. ,,Het gaat om een belangrijke aandeelhouder. We zijn een groot bedrijf en het is aan ons om duidelijk aan te geven wat we gaan doen op onze belangrijkste markten.” Just Eat Takeaway geeft in oktober meer uitleg aan beleggers en analisten tijdens de capital markets day.

Eerder al maakte Just Eat Takeaway bekend dat het aantal bestellingen sterk was gestegen. Daarvoor werd wel flink geïnvesteerd in de markten waar Just Eat groot was zoals het Verenigd Koninkrijk en Australië. Zo ging het bedrijf daar met eigen bezorgers maaltijden aan huis brengen voor restaurants. Ook werd op prijs geconcurreerd en geld gestoken in reclamecampagnes.

Dat leidde tot gestegen marktaandeel en ook de omzet ging omhoog. Die steeg met bijna twee derde tot €1,7 miljard. Daarbij werd voor de duidelijkheid Just Eat meegeteld alsof dat bedrijf al sinds 1 januari deel uitmaakte van de gefuseerde onderneming en werd Grubhub niet meegeteld.

Amerikaanse tak

Zou die Amerikaanse tak wel meetellen, opnieuw fictief vanaf 1 januari, dan zou de omzet naar €2,6 miljard zijn gestegen. Het groeipercentage lag dan wel wat lager, net onder de 50%, omdat Grubhub in het eerste halfjaar zijn omzet minder hard zag groeien dan de rest van Just Eat Takeaway. Dat heeft te maken met verplichte maximale afdrachten die bezorgbedrijven in de Verenigde Staten van restaurants konden vragen tijdens de coronacrisis. Al dat soort maatregelen kostten de onderneming €142 miljoen.

Sommige van die coronamaatregelen werden verlengd, meldt Just Eat Takeaway. De maaltijdbezorger meent dat maximumvergoedingen niet goed zijn omdat die leiden tot minder innovatie en uiteindelijk hogere kosten voor de consument. Just Eat Takeaway wil zich dan ook met branchegenoten verzetten tegen de verlengingen.

Onder de streep bleef een verlies van €486 miljoen over. Vorig jaar was dat in dezelfde periode €59 miljoen voor wat toen nog een veel kleinere onderneming was. Just Eat Takeaway herhaalde verder dat het voor het juiste bedrag van zijn belang van 33% in het Braziliaanse bezorgbedrijf iFood af wil. Het hoogste bod tot nu toe was €2,3 miljard, maar dat vond Just Eat Takeaway niet genoeg.