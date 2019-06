UWV gaat fout beoordeelde dossiers opnieuw doen

Het UWV werd vorig jaar geplaagd door schandalen. Ⓒ HOLLANDSE HOOGTE

Amsterdam - Ongeveer tweeduizend mensen hebben een uitnodiging op de deurmat gekregen voor een herbeoordeling van hun arbeidsongeschiktheid, of een bericht dat hun dossier opnieuw wordt bekeken. Een verpleegkundige had hen een levenslange uitkering toegekend, maar dit had een arts moeten doen.