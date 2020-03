Beige Book: voor corona-uitbraak zag beeld economie er goed uit

De studie is samengesteld op basis van enquêtes door de regionale centrale banken. De gegevens zijn bijgehouden tot en met 24 februari. Volgens de Fed waren er in de onderzochte periode al indicaties dat de toerisme- en reissector veel last zou gaan krijgen van de uitbraak van het nieuwe coronavirus. Door de virusuitbraak staat de economische groei inmiddels wereldwijd onder druk

De koepel van centrale banken kwam dinsdag al met een tussentijdse renteverlaging van 0,5 procentpunt om alle economische schade in de VS binnen de perken te houden. Centrale banken in Australië, Canada en Maleisië kondigden soortgelijke maatregelen aan. Op de financiële markten lijken beleggers er rekening mee te houden dat er komende periode wellicht nog meer stimuleringsmaatregelen aankomen.