Laagste aantal faillissementen sinds 2000

Verder zijn het een kwart minder faillissementen dan in 2016. In 2013 bereikte het aantal faillissementen een piek van 8376. Daarna is het aantal vier jaar achter elkaar afgenomen, in totaal met bijna 61 procent. Dit gaat samen met de economische groei in Nederland, aldus het statistiekbureau.

In bijna alle bedrijfstakken is het aantal faillissementen gedaald. Absoluut gezien was de daling in de financiële dienstverlening het sterkst, met een daling van 36 procent. Net als in voorgaande jaren zijn de meeste faillissementen van bedrijven en instellingen uitgesproken in de handel. Maar ook daar daalde het aantal faillissementen aanzienlijk, met 27 procent. In de industrie was eveneens een afname, met 27 procent.

Noord-Holland en Friesland

Regionaal gezien werden in bijna alle provincies minder bedrijven failliet verklaard. Het grootst was de daling in Noord-Holland met 247 bedrijven (31 procent). Relatief gezien was de grootste daling in Friesland met 63 procent.

De provincies Zuid-Holland, Noord-Brabant en Noord-Holland tellen de meeste bedrijven. In Noord-Brabant en Zuid-Holland bedroeg de daling van het aantal faillissementen respectievelijk 22 procent en 18 procent.