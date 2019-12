Nederlands tintje aan receptie Thailand

„Nu kan ik in Nederland blijven wonen, want het hoofdkwartier is in Amsterdam”, zei de diplomaat verheugd tijdens de receptie van de Thaise ambassadeur Eksiri Pintaruchi (derde van l.) in het Wassenaarse kasteel De Wittenburg. waar een groot portret van de pas gekroonde koning Maha Vajiralongkorn de wand sierde.

De Indonesische ambassadeur I Gusti Agung Wesaka Puja (l.) verheugde zich op het staatsbezoek van koning Willem-Alexander en koningin Máxima, begin volgend jaar, aan zijn land.

De ontvangst had ook een Nederlands tintje. Want de indrukwekkende bloemencomposities waren van de Thais-Nederlandse Phanida Yommee die zelf ook aanwezig was met haar man, dierenarts Floris Alberdingk Thijm. „Maak ook maar een foto van de bloemen”, grapte de Rotterdamse, wier specialiteit het vervaardigden van stukken met ’carved flowers’ is.