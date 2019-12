Aperam wil in 2050 CO2-neutraal zijn in Europa

In 2030 wil het bedrijf al 15 procent van zijn CO2-uitstoot hebben teruggedrongen vergeleken met de emissie in 2015. Daarnaast moet het energieverbruik dan met 11 procent zijn afgenomen en het waterverbruik met 40 procent. Deze doelen vervangen eerdere doelen voor het jaar 2020. Er is niets naar buiten gebracht over eventuele financiële gevolgen.

Elke ochtend het laatste financiële nieuws in je inbox? Aanmelden Ongeldig e-mailadres. Vul nogmaals in aub. Uitschrijven kan met 1 klik