Belastingdienst beschouwt bitcoins delven onterecht als ’gevonden geld’

De vrouw vocht deze vordering aan bij de rechter en krijgt nu gelijk, zo blijkt uit een recente uitspraak van de rechtbank Den Haag. Naast het delven van bitcoins bestonden de activiteiten van de onderneemster uit het ‘verifiëren en authentiseren van transacties in bitcoin’.

Alleen dit laatste is volgens de belastinginspecteur een economische activiteit, het delven van de crypto’s zou moeten worden beschouwd als ‘gevonden geld’. De btw op de aangeschafte apparatuur om te kunnen delven zou daarom niet teruggevraagd kunnen worden.

De rechter is het daarmee oneens. Het valideren en authenticeren van crypto’s is er ook op gericht om uiteindelijk bitcoins te kunnen delven. Bovendien worden de ’gevonden’ bitcoins daarna verhandeld en dus is er volgens de rechter wel degelijk sprake van economische activiteit.

Verder vond de Belastingdienst het niet aannemelijk dat de bitcoins voor 98% aan afnemers buiten de Europese Unie werden verkocht, zoals de onderneemster aangaf. Over verkopen aan landen buiten de EU geldt voor de btw het zogeheten nul-tarief.

Valuta

Als bewijs hiervoor voerde de vrouw de statistieken op van de website Cryptocompare die marktgegevens van verschillende crypto-munten weergegeven, zoals informatie over de valuta waarin de handel in bitcoins heeft plaatsgevonden.

Maar omdat anonimiteit nu juist een kenmerk is van cryptomunten en het delven ervan, is het volgens de Belastingdienst technisch onmogelijk om na te gaan waar de afnemers van onderneemster zijn gevestigd. De rechter gaat hier echter maar deels in mee.

De valuta waarin de bitcoinhandel plaatsvindt geeft inderdaad geen uitsluitsel over de vestigingsplaats van afnemers. Ook door afnemers binnen de EU kunnen immers transacties worden verricht in andere valuta dan de euro.

Toch gaat de rechter akkoord met de website als bewijs voor het feit dat veel afnemers buiten de EU zitten. Dat het bij deze onderneemster om 98% van de afnemers gaat vindt de rechter onwaarschijnlijk en stelt het aantal afnemers buiten de EU, dus aan wie de onderneemster geen omzetbelasting in rekening hoeft te brengen, vast op 75%.

Uiteindelijk oordeelde de rechter dat de hele navordering van ruim €14.000 moet worden teruggebracht een kleine €3700.

