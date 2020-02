Coronavrees drukt sentiment Wall Street

Ⓒ Bloomberg

NEW YORK (AFN) - De aandelenbeurzen in New York zijn donderdag met verliezen aan de nieuwe handelssessie begonnen. Vrees voor de impact van het nieuwe coronavirus steekt weer de kop op, nu het aantal nieuw besmettingen in China aanzienlijk is gestegen. Daarnaast verwerken beleggers een reeks kwartaalberichten van bedrijven.