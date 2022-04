ABN Amro: consument laat geld nog rollen ondanks hoge inflatie

Volgens ABN Amro bleven de bestedingen die maand ook hoog doordat mensen opgelucht zijn dat zij na versoepelingen van coronabeperkingen weer meer dingen kunnen ondernemen. Verder kan spaargeld worden uitgegeven dat tijdens de pandemie is opgepot en heeft een deel van de huishoudens nog niet direct last van de hogere energiekosten, omdat zij nog een lopend contract tegen een lagere prijs hebben.

Bekijk ook: Nederlandse inflatie veel hoger door duur gas

Mooie weer

Musea gingen er in maart vergeleken met drie jaar geleden wel op achteruit, met bijna een derde minder bestedingen. De bank zoekt de oorzaak bij het mooie weer in maart, maar ook bij het nog ontbreken van Aziatische bezoekers en de angst van mensen om nog besmet te raken met het coronavirus of de griep. Aan attractieparken en dierentuinen gaven consumenten in maart juist meer geld uit, wat volgens ABN Amro kan komen door het zonnige weer.

Supermarkten zagen 16 procent meer geld binnenkomen vanuit klanten van de bank, maar „de groeicijfers vlakken wel af doordat consumenten ook weer meer naar de horeca gingen.” In cafés was de stijging ten opzichte van drie jaar eerder 17 procent, in restaurants 6 procent.