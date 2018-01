Vijf tips voor beginnende beleggers

De redactie van de Financiële Telegraaf geeft 5 tips aan deze beginnende beleggers.

1. Let op de spreiding

Het is risicovol om al je vermogen in maar één of een paar aandelen te stoppen. Als je dan een vergissing hebt gemaakt ben je meteen een groot deel van je vermogen kwijt. Zorg daarom voor een portefeuille met veel spreiding: over verschillende bedrijfssectoren, maar ook over verschillende landen. Hoe breder de spreiding, hoe lager het risico.

2. Denk aan de kosten

Als je een belegt in een fonds dat hoge kosten vraagt, gaat dat direct ten koste van je rendement. Let daarom op de fee en de transactiekosten die een fonds of een handelsplatform vraagt. Of kies voor een ETF of een indextracker. Dat is een passief beleggingsfonds dat precies een bepaalde benchmark, bijvoorbeeld de AEX of de olieprijs, volgt. Omdat deze producten niet actief beheerd worden, liggen de kosten vaak een stuk lager. Door minder transacties te doen, kan je ook kosten besparen.

3. Ga voor de lange termijn en schrik niet van een dip

Beleggen doe je bij voorkeur voor de lange termijn, bijvoorbeeld om je pensioen aan te vullen. Laat je daarom niet afschrikken door een dip en verkoop dan niet alles. Op de lange termijn, en dan hebben we het over tientallen jaren, is de markt altijd weer omhoog gegaan. Laat je daarom niet afschrikken als het een tijdje wat minder gaat.

4. Leg elke maand een klein bedrag in

Sommige beleggers proberen de markt te timen: instappen op de dip en verkopen op de piek. Maar de markt timen is nagenoeg onmogelijk. Leg daarom elke maand een klein bedrag in. Dan koop je enerzijds als de markt op het hoogste punt staat, maar anderzijds ook altijd als hij op het laagst staat. Je voorkomt daarmee dat je de markt compleet verkeerd timet.

5. Beleg niet al je spaargeld

Nieuwe en jonge beleggers storten zich nu op de aandelenmarkt omdat de spaarrente zo laag is. Maar het is niet aan te raden om al je spaargeld in aandelen te stoppen. Simpelweg om de reden dat je ook wat achter de hand moet houden om bijvoorbeeld een autoreparatie of een nieuwe wasmachine te betalen.