Energieverbruik zakt tot niveau 1992 door corona

DEN HAAG (ANP) - Het energieverbruik in Nederland is vorig jaar met 3 procent afgenomen in vergelijking met een jaar eerder. Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) is al langer sprake van een dalende trend, maar heeft de impact van de coronacrisis het mindere verbruik van energie versterkt. Voor het eerst sinds 1992 is minder dan 3000 petajoule gebruikt.