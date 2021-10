Premium Het beste van De Telegraaf

Ondernemer kan wanbetaler online opzoeken: ’Geen schandpaal’

Door Gabi Ouwerkerk Kopieer naar clipboard

Amsterdam - Geen enkele ondernemer zit te wachten op klanten die hun rekening niet betalen. Toch je geld proberen te krijgen is niet alleen een kwestie van de lange adem. Het inschakelen van een incassobureau of deurwaarder kan ook aardig in de papieren lopen. Vonnisbank wil onnodige incassokosten voorkomen door vonnissen die ondernemers hebben gratis online te plaatsen.