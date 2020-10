Truckbouwer Volvo zwaar gebukt onder coronacrisis

Ⓒ Hollandse Hoogte / AFP

STOCKHOLM (AFN/BLOOMBERG) - De Zweedse truck- en bussenfabrikant Volvo Group heeft in het derde kwartaal fors lagere resultaten in de boeken gezet dan in dezelfde periode vorig jaar. Dat komt volgens Volvo doordat er vanwege de coronacrisis weinig orders werden geplaatst in het kwartaal ervoor.