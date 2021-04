Lees je polis: verzekeraar hoeft niet actief op uitsluitingsclausule te wijzen

Premium Binnenland

Groep 64- tot 70-jarigen vreest tussen wal en schip te vallen bij vaccinaties

Tussen de 64 en 70 jaar en zo snel mogelijk een coronavaccin? Dat kan soms via de huisarts. Maar over enkele weken kan het ook via de GGD. Dat antwoorden de GGD’s en huisartsen in Groningen en Drenthe op de vele vragen van inwoners in de leeftijdsgroep van 64 tot 70 jaar. Deze groep vreest tussen wa...