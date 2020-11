Volvo roept 54.000 auto's in VS terug na dodelijk ongeval met airbag

Metalen fragmenten van een exploderende airbag hebben onlangs de bestuurder van een oudere Volvo in de VS gedood. Dat meldt de Amerikaanse toezichthouder National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA) zaterdag. De bewuste airbags zijn gemaakt door de Duitse onderdelenleverancier ZF/TRW.

Luchtvochtigheid

De terugroepactie heeft betrekking op de modellen S80 en S60 uit de periode 2001 tot en met 2003, die zijn verkocht in diverse Amerikaanse staten waar een hoge luchtvochtigheid heerst. Toezichthouder NHTSA overlegt momenteel met Volvo over andere modellen die zijn uitgerust met soortgelijke airbags en zal later beslissen of er nog verdere actie moet worden ondernomen.

Het apparaat dat lucht in de airbag aan de bestuurderskant blaast kan scheuren als de airbag wordt geactiveerd, waardoor metalen delen kunnen rondvliegen.

De Volvo-terugroepactie heeft betrekking op auto's die zijn verkocht of geregistreerd in Alabama, Arkansas, Florida, Georgia, Hawaii, Louisiana, Mississippi, North Carolina, Oklahoma, South Carolina, Tennessee, Texas, Puerto Rico, Amerikaans Samoa, Guam, de Noordelijke Marianen en de Amerikaanse Maagdeneilanden.