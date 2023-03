Beursblog: grote steun aan First Republic zet Wall Street fors hoger

Anniek Braat van Van Lanschot Kempen heeft donderdag de beurshandel in Amsterdam geopend. De vermogensbeheerder promoveert volgende week naar de AMX-index. AEX 727.06 1.48 %

Op Wall Street keren beleggers donderdag weer over een breed front terug in de markt geholpen door de grote steun van branchegenoten aan in nood verkerende lokale speler First Republic. Vooral techbeurs Nadaq zit in de lift.