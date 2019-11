AEX-index schraapt winstje van Damrak

Redacteur Jeff Thijssen van Beleggers Belangen heeft de gong geluid op Beursplein 5 in Amsterdam. Thijssen heeft de afgelopen maanden de tiende editie van het brokeronderzoek van Beleggers Belangen uitgevoerd. Ⓒ Fotograaf: Anniek Kahmann AEX 598.37 0.13 % ArcelorMittal 15.672 -1.51 % DSM Koninklijke 117.2 -0.59 %

Amsterdam - Beleggers in de AEX boekten nog net een winstje woensdag bij het beursslot. Maar de Midkap ging achteruit. Beleggers bleven op hun hoede en kochten veel defensieve waarden. De markt blijft sceptisch over de handelsgesprekken tussen China en de VS. Wall Street begon met recordstanden maar zette de opmars niet door.