AEX raakt openingswinst snel weer kwijt

De AEX-index noteerde even na kwart over negen fractioneel lager bij een stand van 597,37 punten. Bij de start werd de grens van 600 punten nog bijna aangetikt. De Midkap-index verloor 0,1% op 885,58 punten

Op Wall Street scherpten de belangrijkste Amerikaanse graadmeters gisteravond de recordstanden met kleine plussen weer wat verder aan. Beleggers blijven er op vertrouwen dat een gedeeltelijke handelsdeal tussen Amerika en China op korte termijn in het verschiet ligt. De Amerikaanse president Trump benadrukte nog eens dat de onderhandelingen zich in de eindfase bevinden. De futures in de VS wezen er op dat de recordjacht vanmiddag een vervolg zal krijgen. Vanavond zijn de ogen vooral gericht op het Beige Book van de Amerikaanse centrale bank die een indicatie geeft over de ontwikkeling van de economie in de VS.

Donderdag zijn de beurzen in New York gesloten vanwege Thanksgiving Day. Op vrijdag zijn de Amerikaanse beurzen een halve dag open.

In Azië hield de beurs in Japan ook de wind in de rug gesteund door de speculatie dat de Japanse overheid nieuwe stimuleringsmaatregelen wil gaan doorvoeren. Uit China kwam vanochtend tegenvallend nieuws. De industriële winsten lieten vorige maand de sterkste daling zien sinds 2011.

In de AEX hield ASML een plus van 0,4% vast, terwijl Randstad er 0,5% bijkreeg.

RELX koerste 0,1% lager. De informatie- en dataleverancier koopt het onderdeel 3D4Medical Limited van biotechinvesteerder Malin.

DSM belandde in de achterhoede met een min van 0,7%. Bernstein heeft het afvies voor het fijnchemieconcern neerwaarts bijgesteld naar onderwogen. Galapagos moest 1,2% afstaan.

Bij de middelgrote fondsen had Air France KLM de koppositie in handen en won 1,2%.