AEX schraapt winstje van Damrak

De AEX-index sloot daarop met 0,1% winst bij 598,37 punten. Bij de start werd 600 punten bijna aangetikt. De Midkap-index verloor 0,5% op 882,40 punten. ABN Amro Mees Pierson meldde in zijn vooruitblik voor 2020 optimistisch te blijven over aandelen boven obligaties.

Ook de Duitse DAX bleef zwak met 0,3% winst. De Britse FTSE steeg 0,6% terwijl de CAC 40 in Parijs maar net overeind bleef. Duitse werkgelegenheidscijfers sterkten aan.

Wall Street ging na aangescherpte records van dinsdag met lichte winst van start. Beleggers twijfelden over een gedeeltelijke handelsdeal tussen de VS en China. President Trump meldde dat gesprekken voor „een van de belangrijkste handelsdeals ooit” in de eindfase zitten.

„Na bijna twee jaar onderhandelen lijkt er dan toch echt een begin van de-escalatie van de handelsoorlog te komen. En dat is goed nieuws voor beleggers”, aldus Simon Wiersma van ING.

Amerika sterkt aan

De Amerikaanse economie sterkte in het derde kwartaal aan. Het aantal uitkeringsaanvragen nam af en ook de consumentenbestedingen zijn over oktober opgelopen terwijl de woningverkoop in de Verenigde Staten omlaag ging.

Machinebouwer John Deere meldde zwakke kwartaalresultaten. Nieuwe groeicijfers van de Amerikaanse economie moeten de consensusverwachting van 1,9% toename overtreffen. Vanavond zijn de ogen gericht op het Beige Book van de Amerikaanse centrale bank.

"Na bijna twee jaar onderhandelen lijkt er dan toch echt een begin van de-escalatie van de handelsoorlog te komen. En dat is goed nieuws voor beleggers"

In China boekten de industriële winsten over vorige maand met 9,9% de sterkste daling zien sinds 2011.

Wiersma van ING waarschuwt beleggers alert te blijven. Dit jaar ging veel geld naar obligatiefondsen, en stroomde het deels uit de aandelenmarkten. „Als deze kapitaalstroom omdraait, bijvoorbeeld doordat de geopolitieke spanningen afnemen en beleggers weer meer aandelen willen, biedt dat volgend jaar nog opwaartse ruimte aan de aandelenmarkten en kunnen de rentes iets verder oplopen”, aldus de strateeg van ING Investment Office.

,,Er is duidelijk twijfel of het nog wel veel hoger kan bij beleggers”, aldus Cees Smit van Today’s vermogensbeheer. ,,Maar je hebt nu echt stevig nieuws nodig. De Amerikanen gaan al richting de kalkoenen. De Amerikaanse macrocijfers waren wel goed, de Chinese industriecijfers anderzijds weer slecht - Peking zou dan een deal willen maken. ”

De euro verzwakte bij $1,1007 tegen de dollar. Brentolie won 0,2%. Bitcoin steeg 2% tot $7272. Het Britse pond verloor nadat de Conservatieven in de peilingen verloren.

DSM in achterhoede

In de AEX ging dataleverancier RELX 0,9% omhoog. De informatie- en dataleverancier koopt het onderdeel 3D4Medical Limited van biotechinvesteerder Malin.

Wolters Kluwer ging met 0,8% winst mee. Bij Altice (-1,8%) verhoogden analisten van HSBC ook na de aankoop van Covage, wat de schuld vergroot, het koersdoel van €1 naar €5.

KPN werd 1,1% meer waard na zijn bava. Joost Farwerck werd dankzij steun van aandeelhouders benoemd tot ceo. Hij volgt Maximo Ibarra op.

Betalingsverwerker Adyen won 0,7%. Concurrent Alipay steekt $1 miljard in uitbreiding naar Europa, meldt Bloomberg.

Financial ING won 1,1%, ABN Amro, ASR en ING boden steun met 0,3% tot 0,6% koerswinst.

Bij de verliezers noteerde tankopslagbedrijf Vopak 14% verlies en chemicaliëndistributeur IMCD ging 1,3% lager.

Chemieconcern DSM (-0,5%) belandde in de achterhoede. Bernstein heeft het advies voor het fijnchemieconcern neerwaarts bijgesteld naar onderwogen.

Bij de middelgrote fondsen had Fagron de koppositie in handen dankzij 2,7% winst.

PostNL stootte zijn communicatiediensten af aan Paragon.

Aan de andere kant zag kabelbedrijf Altice Europe 1,9% van de koers verdampen.

OCI kwam nog verder onder druk liet nog eens 3% liggen.

Wil je weten wat de kracht is van dividendbeleggen en wat de gouden tips zijn voor volgend jaar. Volg het DFT-seminar van morgenavond. Klik hier om in te schrijven.